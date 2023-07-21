شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة تحت 19 سنة يتوجه للأرجنتين 24 يوليو للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب الكرة الطائرة تحت 19 سنة إلى الأرجنتين يوم 24 يوليو الجارى قادما من معسكر البرازيل لخوض منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 وحتى 31 يوليو الجارى بالأرجنتين.

وتوجهت البعثة فجر الثلاثاء إلى البرازيل لخوض معسكر مغلق حتى موعد البطولة، من أجل الوقوف على نقاط القوة والصعف قبل المنافسة.

تضم قائمة منتخب الناشئين كلا من اللاعبين، ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

يرأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ويقود المنتخب فنيا أحمد الدرديرى تحت إشراف بيرسى أونكن المشرف على منتخبات الناشئين وحسام الدين مصطفى مدربا عاما وعمرو محمد طه طبيب وسعيد أحمد المحلل التقنى.

واستقر اتحاد الكرة الطائرة على تغيير موعد البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر للمنتخبات لتصبح من 1 إلى 14 سبتمبر القادم بدلا من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر وذلك حتى انتهاء بطولة السيدات المقرر انتهاؤها يوم 25 أغسطس القادم بالكاميرون.