شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، وكان 11 لاعبا مصرياً قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز فى الدور التمهيدى، حيث حصدت الفتيات العلامة الكاملة.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وتأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائي البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، زينة زين، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.

وجاءت مباريات المصريين في ربع النهائي كالتالي:

- سلمان خليل & جونا براينت

- محمد زكريا & خوان خوسية لارا

- أمينة عرفي & زينة زين

- ملك خفاجي & آناهات سينغ

- فيروز أبو الخير & كارولين فوتس