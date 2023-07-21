شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة اليوم ويستأنف تحضيراته لمباراة بيراميدز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة، ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتدرب فريق الأهلي أمس الخميس بدون راحة عقب التعادل مع حرس الحدود 1/1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ33 ، وشهدت نهايتها احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري رقم 43 في تاريخه.

على صعيد توابع مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل بهدف لمثله، قال مارسيل كولر ،أن الفريق واجه سوء حظ شديد وكانت هناك فرص كثيرة ضائعة من اللاعبين ؛ مشيراً إلى أنه يرغب في ختام الموسم الحالي بلا اي هزيمه لذا سيعمل على الفوز في مباراتي بيراميدز والمصري.

علي صعيد متصل ؛ قال علي معلول، لاعب الفريق إن لاعبي الأهلي دائمًا على قلب ‏رجل واحد، ونجحوا في التغلب على كل الصعوبات التي واجهتهم، وتوجوا ‏بجميع البطولات التي شارك بها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.‏

وأهدى معلول بطولة الدوري إلى جماهير النادي، خلال احتفالية تسليم الدرع التي أقيمت مساءً الاربعاء عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري، مؤكدًا ‏أنهم كلمة السر في جميع البطولات التي يتوج بها الأهلي.‏

وأكد لاعب الفريق أن انتصارات الأهلي وإنجازاته لن تتوقف، وأن القادم سيكون أفضل ‏في وجود هذا الجيل من اللاعبين الذي أسعد الجماهير.‏

وتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز رسميًّا، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود التي أقيمت على ‏استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة. وسط احتفالات من لاعبي الأهلي وأسرهم.