شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتلقى عرضا من الدورى العمانى لضم النيجيرى فالانتين أودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو حرس الحدود عرضا من وكالة تسويق لاعبين، لبيع أو إعارة النيجيري فالانتين أودو مهاجم الفريق البالغ 24 عامًا، لأحد فرق الدوري العماني في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تقديم اللاعب لمستويات مميزة مع الحرس الذى ودع الدوري الممتاز.

وفي بداية الموسم المنتهي حديثا، أعلن نادي حرس الحدود التعاقد مع فلانتين أودو مهاجم فريق أبيا واريورز النيجيري، ومهاجم منتخب نيجيريا للمحليين، رسميا، لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأنهى حرس الحدود مسابقة الدورى في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.

واستقر مسئولو حرس الحدود على استمرار محمد مكي المدير الفني الحالي للفريق فى قيادة الحرس بدورى القسم الثاني، بعد الهبوط رسميا ووداع الدوري الممتاز، وقاد مكي الحرس فى الجولات الأخيرة من الدوري وحقق نتائج مميزة، بعدما تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب نجم الأهلى السابق الذى ترك الفريق على حافة الهبوط.