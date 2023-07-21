شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتواصل مع وكيل الجلاصى لبحث تجديد تعاقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادى المصرى التواصل مع التونسى كمال الأحمر وكيل إلياس الجلاصى، وذلك لبحث تجديد تعاقد اللاعب مع الفريق، ضمن خطة النادى البورسعيدى للحفاظ على العناصر الأساسية.

وانضم التونسى إلياس الجلاصى إلى النادى المصرى فى سبتمبر 2021 وينتهى تعاقده مع الفريق البورسعيدى فى يونيو 2025، وأصبح اللاعب من أهم العناصر الأساسية بالفريق.

من جانبه، أكد الحسينى أبو قمر، نائب رئيس النادى المصرى، أن مجلس إدارة النادى رفض رحيل التونسى إلياس الجلاصى، صانع ألعاب الفريق، عن النادى البورسعيدى خلال الميركاتو الصيفى المرتقب، وكان التونسى قد تلقى 3 عروض خليجية من السعودية والإمارات وقطر، إلا أن مجلس المصرى رفضها جميعاً.

وأضاف أبو قمر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجلاصى متمسك بالاستمرار مع النادى المصرى، والنادى أيضاً متمسك باستمراره.

واشترط مجلس إدارة النادى المصرى، تقديم عرض مادى كبير ومغرٍ للموافقة على رحيل اللاعب عن النادى، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ويقدم الجلاصى أداءً مميزاً فى خط هجوم الفريق البورسعيدى، جعل اللاعب محط اهتمام كبار الأندية داخل وخارج مصر، وتمسك الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة ميمى عبد الرازق باستمرار الجلاصى مع المصرى فى الفترة المقبلة.