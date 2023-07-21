شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يتلقى عرضين من إسبانيا والبرتغال وإنبى يحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو نادى إنبى عرضين من إسبانيا والبرتغال للاستغناء عن محمد حمدى لاعب الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب وخطف البساط من تحت أقدام نجوم كبار.

وتمسك مسئولو نادى إنبى باحتراف محمد حمدى رغبة منهم فى تنفيذ أفكار تخدم هوية النادى البترولى،فى الاهتمام باللاعبين وأصحاب المواهب لرفع اسم النادى فى الخارج.

ورفض مسئولو النادى البترولى أى عروض محلية لمحمد حمدى، خاصة أن الاحتراف الخارجى الأولوية بالنسبة لهم،دون النظر للمقابل المادى ولكن الأهم بالنسبة لهم هوية النادى.

فى سياق مختلف كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، كواليس أزمة أحمد عيد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق البترولي، وحقيقة عودته للزمالك بعد انتهاء الموسم الجاري، وكذلك العروض المقدمة لـ محمد حمدي بعد تألقه مع إنبي.

وقال إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": أحمد عيد تعاقدنا معه ضمن صفقة مصطفى شلبي وكان هناك بند تفعيل شراء بعد دفع 3 مليون جنيه دون اشتراط موافقة نادي الزمالك أو أحمد عيد، أحمد عيد قد يكون لديه رغبة في العودة إلى الزمالك ولكن بمجرد دفع البند المتفق عليه سيصبح اللاعب من حق إنبي وبعدها نتفاوض مع الزمالك.