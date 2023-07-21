شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تجديد عقد محمد شريف بعد نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر، بعد نهاية الموسم الحالي، فى ظل تبقي موسم واحد فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادى بالمجان في يناير المقبل.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد محمد شريف مبكرا من أجل زيادة تركيزه، وخشية من تعرضه للإغراءات في ظل اهتمام أندية خارجية بالتعاقد معه أبرزها نادي فاتح كارا جومروك التركي، بخلاف وجود اهتمام من أندية محلية بالتعاقد معه.

ويعد محمد شريف هداف الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 10 أهداف، رغم أنه لا يشارك أساسيا مع الفريق الأحمر تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني، والذي يعتمد على محمود كهربا بشكل أكبر.