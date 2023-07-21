شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى يبحث عن تجربة جديدة بعد هبوط فريقه لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر لفريق حرس الحدود عن تجربة جديدة بععد هبوط فريقه لدورى المحترفين، حيث يرغب قناوي في الاستمرار باللعب في دوري الأضواء وعدم كتابة الفصل الأخيرة في مسيرته في دورى القسم الثاني.

ويعد أحمد شديد قناوي أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، وصعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وقدم خلالها مباريات جيدة أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلي عام 2011.

وتميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلي 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق مع الفريق الأحمر فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأوليمبى والوطنى.

وحصد أحمد شديد قناوى العديد من الأرقام القياسية طوال رحلته مع الساحرة المستديرة، حيث بدأ مشاركاته فى الدورى العام خلال موسم 2005/2006، ولعب مبارياته مع أندية الأهلي والمصري وطلائع الجيش وأسوان الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

و كسر قناوى إنجاز الراحل حسن الشاذلى، هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى ، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 .