شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم درع الدوري القديم من الأهلى نهاية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح مسئولو اتحاد الكرة للنادي الأهلى، بالاحتفاظ بدرع بطولة الدوري حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يتسلم مسئولو الاتحاد الدرع القديم وقتها، لوضعه في المتحف الجديد بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف"، وتسليم بطل النسخة المقبلة الدرع الجديد الذى تم تصميمه في إنجلترا.

وشهدت نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود، التي أقيمت ألاربعاء الماضي، احتفالية تسلم درع الدوري، وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 82 نقطة، وتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والمصري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم المقبل 2023-2024، وذلك خلال مؤتمر الإعلان عن الراعي الرسمي الجديد للبطولة المحلية.

وودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر حسابها الرسمي درع الدوري، في وقت سابق، بنشر مجموعة من الصور، وعلقت عليها: "رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم، وعلقت الرابطة فى بيانها: "لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، وللمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري، قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية".