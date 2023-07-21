ميمى عبد الرازق يفاضل بين ثلاثى المصرى لقيادة الهجوم فى نهائى الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة ميمى عبد الرازق، بين ثلاثى الفريق، مروان حمدى، عبده يحيى وفرانك إيتوجا، وذلك لقيادة هجوم الفريق البورسعيدى فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة سيراميكا غداً السبت، ضمن منافسات نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل النادى المصرى إلى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز فى مباراة الدور نصف النهائى على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.

وحذر عبد الرازق لاعبى المصرى من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية الجديدة لأيمن الرمادى والذى تولى مهمة الفريق بعد رحيل حلمى طولان، مؤكداً أن لاعبى سيراميكا سيبذلون أقصى ما لديهم لإقناع مدربه الجديد فى مواجهة المصري.

وحسم النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى للموسم الجارى بشكل رسمى، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلى برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.