هل ينتقل زيزو إلى الأهلي؟.. شوبير يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن "مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أكد أن كل ما تردد عن وجود مفاوضات مع أحمد سيد زيزو، كي ينتقل من نادي الزمالك إلى الأهلي عن طريق (كوبري)، بانضمامه لنادي أوروبي مقابل مادي كبير على أن يعود للأهلي مقابل حصوله على 30 مليون جنيه في الموسم، لا أساس له من الصحة".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن أمير توفيق، لم يعقد أي جلسة مع زيزو، مؤكدًا: "المسئولون في الأهلي أكدوا أن زيزو، لاعب مهم وقادر على صناعة الفارق ولكن لم تحدث معه أي مفاوضات".

وتابع أحمد شوبير: "مصدر مسؤول بالأهلي أكد إذا كان هناك فرصة للتفاوض مع زيزو، بناءً على عقده، طبعًا الكل يرحب باللاعب أي نادي، ولكن الأهلي مليئ بلاعبيه ولا يوجد تفاوض مع زيزو".