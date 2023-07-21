شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعداداً للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تدريباته غداً السبت استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية،المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري،ويستهل فيها الأبيض منافساته بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي فى الجولة الأولى يوم 28 من ذات الشهر.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربيةبعد غد السبت وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فى سياق متصل استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح الفرصة لـ محمود علاء العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء فترة إعارته للاتحاد السكندرى لقيادة دفاع الفريق فى البطولة العربية،بجوار حسام عبد المجيد.

وتتوفر قناعة كاملة لدى الكولومبى أوسوريو بإمكانيات وقدرات محمود علاء فى الخط الخلفى خاصة، بعدما شاهد المدرب العديد من الفيديوهات للاعب للحكم على مستواه الفنى، ليستقر على تواجده فى الخط الخلفى بجوار حسام عبد المجيد.

وأصبح مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددا بالغياب عن قائمة الفريق الأبيض فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل بسبب استمرار معاناة اللاعب من الإصابة.

ويعانى مصطفى شلبى من كسر فى شظية القدم أبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، ليصبح اللاعب قريبا من الغياب عن البطولة العربية، حيث أخرجه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى من حساباته.

كما يواصل سيد عبد الله الشهير بـ"نيمار" لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي، للشفاء من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة فاركو الماضية بالجولة الأخيرة من الدورى.

ومن جانبه، يحرص "دونجا" على البرنامج التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للزمالك قبل العودة إلى تدريبات الفريق استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية التى يستهلها الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 28 يوليو الجاري.