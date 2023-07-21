شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تخاطب الأمن لزيادة الجماهير لـ 10 آلاف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط رابطة الأندية المحترفة لزيادة عدد الجماهير في مباريات الموسم المقبل لتصبح 10 ألاف مشجع لكل مباراة بدلا من 6 ألاف التي كان معتمدة في الموسم الجاري، وبدأت بالفعل في مخاطبة الجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

وتستهدف رابطة الأندية حضور الجمهور المباريات فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بالسعة الكاملة، وتحقيق العدالة بين الأندية، لكن ذلك سيتطلب خطوات تدريجية، حيث بدأت الموسم الأول بحضور قليل للجماهير ارتفع لـ6 ألاف في الموسم الجاري، و10 ألاف في الموسم المقبل.

وتسعى الرابطة للحصول على الموافقات الأمنية حتى تسجل عدد الجماهير في لائحة الموسم الجديد، التي بدأت الرابطة بالفعل العمل عليها، حيث ينطلق الدوري في الموسم المقبل بنهاية شهر سبتمبر القادم.

وكشف أحمد دياب رئيس مجلس رابطة الأندية في أكثر من مرة، أن الصورة الرائعة التي تظهر عليها الجماهير في عدد من المباريات تدفع رابطة الأندية للاتجاه إلى زيادة عدد الجماهير في الفترة المقبلة، خاصة أن عودة الجماهير تتزامن من التطوير الذى يضاف على المسابقة من كافة النواحي.