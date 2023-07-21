شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثّف مفاوضاته مع الجيش المغربى لضم صفقة رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الأيام الماضية مع نظراءهم في نادي الجيش الملكي المغربي من أجل الحصول على خدمات رضا سليم جناح الأخير الذي يرغب المارد الأحمر في التعاقد معه من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل مطلع الموسم الجديد، خاصة بعدما نال اللاعب المغربي إشادة وقناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب صاحب الـ23 لاعباً بالإنتقال للقلعة الحمراء ليكون إحدى الصفقات التى تلقى ترحيب كولر خاصة وأن اللاعب يُجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم، وهو ما يبحث عنه المدير الفني السويسري ، وظهر اللاعب مع ناديه الجيش بشكل جيد هذا الموسم وقاده للفوز بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ عام 2008 ، ولعب رضا سليم 38 مباراة بمختلف المسابقات مع فريق الجيش الملكي، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه في جميع البطولات التي شارك بها.

وقدم الأهلي عرضاً قيمته مليون و200 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب المغربي ويتم التفاوض حالياً بين الناديين لحسم الصفقة بشكل رسمي فى اطار خطة القلعة الحمراء لسد النقص بصفوف الفريق والوصول إلى الكمال الفنى المطلوب.