شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعبا فى قوائم الأندية خلال الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على استمرار قائمة الـ30 لاعبا لكل نادٍ، فى الموسم الكروى الجديد 2023 - 2024، كما قرر الاتحادبشكل رسمى فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 27 يوليو الجارى، على أن يتم اخطار الأندية خلال الساعات المقبلة بشروط ولائحة القيد للموسم الجديد.

وكان هناك اتجاه داخل المجلس لتأجيل فتح باب القيد حتى أول أغسطس المقبل، إلا أن المجلس قرر بشكل رسمى فتح القيد 27 يوليو الجارى بشكل نهائى.