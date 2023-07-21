شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعبا فى قوائم الأندية خلال الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على استمرار قائمة الـ30 لاعبا لكل نادٍ، فى الموسم الكروى الجديد 2023 - 2024، كما قرر الاتحادبشكل رسمى فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 27 يوليو الجارى، على أن يتم اخطار الأندية خلال الساعات المقبلة بشروط ولائحة القيد للموسم الجديد.
وكان هناك اتجاه داخل المجلس لتأجيل فتح باب القيد حتى أول أغسطس المقبل، إلا أن المجلس قرر بشكل رسمى فتح القيد 27 يوليو الجارى بشكل نهائى.
من ناحية أخرى سمح مسئولو اتحاد الكرة للنادى الأهلى بالاحتفاظ بدرع بطولة الدورى حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يتسلم مسئولو الاتحاد الدرع القديم وقتها، لوضعه فى المتحف الجديد بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف"، وتسليم بطل النسخة المقبلة الدرع الجديد الذى تم تصميمه فى إنجلترا.
وشهدت نهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي أقيمت الأربعاء الماضي، احتفالية تسلم درع الدوري، وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 82 نقطة، وتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام بيراميدز والمصري.
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