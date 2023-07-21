بالصوت والصورة.. إعلامي: رمضان صبحي مستعد لتقديم اعتذار من أجل العودة لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، يرغب في العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، خاصة وأن إدارة ناديه لا تمانع رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شبانة، في تصريحات خلال تقديم برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، إن رمضان صبحي يرغب في العودة لصفوف الأهلي موضحًا أن لاعب نادي بيراميدز أبلغ المقربين منه بأنه يمكن تقديم اعتذار بالصوت والصورة للجماهير والإدارة من أجل العودة من جديد للقلعة الحمراء بعد رحيله عن الفريق في صيف 2020، والحصول على سماح الإدارة والجماهير، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن".

وأشار الإعلامي، إلى أن ملف عودة رمضان صبحي مغلق في الأهلي وهو ما أوضحه محمد الدماطي عضو المجلس، مشددا على الغضب من اللاعب بسبب وضعه في مقارنة مع ناد مصري آخر، لافتا إلى أنه لو كان ذهب للخليج كانت الأمور ستمر بدون غضب الأهلي، إلا أن الرحيل للدوري المصري صعب أمر عودته.

يشار إلى أن رمضان صبحي كان قد رفض الاستمرار في الأهلي عقب انتهاء إعارته من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي صيف عام 2020 بسبب عدم الاتفاق على تفاصيل الانتقال النهائي والشروط المالية التي يحصل عليه قبل أن ينتقل بعدها لنادي بيراميدز، ويستمر معه حتى هذه اللحظة.