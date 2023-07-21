شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة سيراميكا للفوز بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسئولو النادى المصرى لاعبى الفريق بصرف مكافآت مادية خاصة، لتحفيزهم من أجل الفوز فى اللقاء المقبل أمام سيراميكا فى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء غد السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص كامل أبو على، رئيس النادى المصرى، على التواجد داخل معسكر الفريق البورسعيدى استعدادا لخوص مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أمام سيراميكا، وجاءت زيارة أبو على لتحفيز اللاعبين وحثهم على حصد اللقب الذى تنتظره جماهير بورسعيد.

ومنذ تأسيسه فى عام 1920، حصد النادى المصرى 22 لقباً، بواقع 17 لقب دورى منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصرى، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصرى بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدى عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.





بطولات المصرى كأس مصر البطل: 1998

الوصيف: 1927، 1930، 1945، 1947، 1954، 1957، 1983، 1984، 1989، 2017





كأس السلطان حسينالبطل 1933، 1937,1934

الوصيف 1938





دورى منطقة القناةالبطل 1932، 1933، 1934، 1935، 1937,1936, 1938، 1939، 1940، 1941، 1942، 1943، 1944، 1945، 1946، 1947، 1948.





كأس الاتحاد المصرى التنشيطيةالبطل 1992

الوصيف 1989