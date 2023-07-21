مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة الموافق 21يوليو والقنوات الناقلة لها، في إطار تحضيرات الأندية العربية والعالمية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023 – 2024.

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إليكم أبرز وديات اليوم الجمعة

ستراسبورج - بشكتاش، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

باريس سان جيرمان - لو هافر، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : بي ان سبورت 1 برميوم اتش دي بتعليق جواد بدة.

الرجاء المغربي - السد القطري ، ملعب استاد جاسم بن حمد ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : قناة الكاس ، القناة المغربية الرياضية.

سيلتا فيجو - بنفيكا، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة الحادية عشروالنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

في سياق متصل واصل نادي النصر السعودي السقوط بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام بنفيكا البرتغالي برباعية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب "ألجارفي"، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 - 2024.

أهداف بنفيكا البرتغالي جاءت بتوقيع كل من أنخيل دى ماريا، ةجونكالو راموس هدفين وأندرياس شجيلديروب، بينما أحرز خالد الغنام هدف النصر الوحيد.

ويخوض النصر مباراته المقبلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، فى مباراة ودية باليابان ثم يختتم معكسره التحضيري بمواجهة إنتر ميلان.