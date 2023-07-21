ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لخوض البطولة العربية بعد نهاية مشواره ببطولة الدورى المصري، بعد تعادله مع فاركو بهدفين لكليهما، التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأخيرة بالدوري.

يلعب الزمالك مباراتين فى البطولة العربية، الأولى أمام الاتحاد المنستيرى التونسى 28 يوليو الجاري، بعدها يواجه الزمالك نظيره الشباب السعودي فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.



مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية:

-الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة .

-الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

-الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسى في الساعة السادسة، مساء الجمعة 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية، ضمن منافسات كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.

