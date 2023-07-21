الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بعد رحيل محمود علاء

ياسر رشاد - القاهرة - بات الاتحاد السكندري قريبا من التعاقد مع بديل محمود علاء بعد نهاية إعارة الأخير مع الفريق بعد انتهاء الموسم بالدوري المصري.



وأقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع خالد صبحي بشكل نهائي بعدما دفع 2 مليون جنيه لسيراميكا كليوباترا نظير بيعه.



وشارك خالد صبحي مع الاتحاد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع وجود خيار تفعيل بند شراء اللاعب.



وقدم خالد صبحي مستويات مميزة مع الفريق السكندري بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، كما أعجب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باللاعب، الذي ضمه، وأشركه في أحدى مباريات الفراعنة.



ويعمل الاتحاد على التعاقد مع صبحي من أجدل تعويض محمود علاء الذي عاد للزمالك بعد نهاية إعارته مع الفريق السكندري.



وكان الاتحاد السكندري أنهى مشواره في الدوري المصري الممتاز، في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.