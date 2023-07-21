إسبانيا تتصدر مجموعتها بكأس العالم للسيدات بالفوز علي كوستاريكا

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر منتخب إسبانيا للسيدات مجموعته ببطولة كأس العالم للسيدات، بعدما حقق الفوز علي نظيره كوستاريكا بثلاثية نظيفةـ، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولي من البطولة.

سجلت فاليريا ديل كامبو هدف إسبانيا الأول بالخطأ في مرماها في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، ثم أضافت أيتانا بونماتي، الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 23، وأخيرًا سجلت إستير جونزاليس، الهدف الثالث في الدقيقة 27.

ولأول مرة منذ انطلاق مونديال السيدات في عام 1991، يشارك 32 منتخبًا في البطولة، بعد إقامتها بـ 24 منتخبًا منذ نسخة كندا لعام 2015، ومن قبلها 16 منتخبًا، بعد أن بدأت بـ 12 فريقًا.

مجوعة إسبانيا في كأس العالم للسيدات

ويبقع منتخب إسبانيا للسيدات في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من زامبيا و اليابان و كوستاريكا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للسيدات



1- تصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

2- زامبيا في المركز الثاني بدون رصيد من النقاط.

3- اليابان في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

4- كوستاريكا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

فيما تعادل منتخب نيجيريا مع نظيره كندا، في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات" woman world cup 2023" التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وتقاسم الفريقين نقاط المباراة، ليحتلا المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الأسترالي، الذي انتصر على نظيره الأيرلندي بهدف نظيف.

ويشارك المنتخب النيجيري البطولة للنسخ التاسعة على التوالي، ويعتبر من 7 منتخبات فقط لم تغب عن النهائيات منذ انطلاق النسخة الأولى في 1991.

كان المنتخب النيجيري أنهى المباراة بـ 10 لاعبات فقط، بعد طرد ديبورا أبيودن في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



سويسرا تهزم الفلبين

بينما فاز المنتخب السويسري على نظيره الفلبيني بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات.



ويتصدر المنتخب السويسري المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة، بفارق الأهداف على نظيره النيوزيلندي، الذي أنتصر على المنتخب النرويجي بهدف نظيف في افتتاح مباريات البطولة.

