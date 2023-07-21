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رياض محرز يجتاز الكشف الطبي استعدادًا للانضمام للأهلي السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - اجتاز النجم الجزائري رياض محرز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الكشف الطبي والتي خضع لها  في مدينة سارسيل الفرنسية.

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وأشارت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة أن إدارة نادي أهلي جدة تستعد للاعلان عن صفقة محرز بعد أجتياز اللاعب الفحص الطبي بنجاح.

 وتعاقد الأهلي حتى الآن من النجم البرازيلي فيرمينو قادمًا من الإنجليزي، كما تعاقد مع الحارس السنغالي العملاق إدوارد ميندي قادمًا من ، قبل أن يحسم اليوم ثالث صفقاته بضم محرز.

 لعب رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 47 مباراة في جميع المسابقات، وأسهم في 28 هدفًا بعدما سجل 15 هدفًا وتمكن من صناعة 13 هدفًا، وتوج مع السيتيزنس بالثلاثية التاريخية وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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