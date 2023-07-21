الشباب والرياضة تنظم ورشة تدريبية افتراضية حول سمات مرحلة الطفولة والتنشئة الإجتماعية

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار فعاليات برنامج " حماية جيل " وضمن مبادرة "صيف شبابنا "

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، تنفيذ فعاليات برنامج " حماية جيل " ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة "يسِّر للتأهيل الأسري " ، وضمن مبادرة "صيف شبابنا " ، حيث تم تنظيم ورشة تدريبية افتراضية علي منصة " Teams " ، حول سمات مرحلة الطفولة وكيفية التنشئة .

وتناولت الورشة التعريف مراحل الطفولة ، العوامل المؤثرة في النمو ، السمات الإجتماعية ، السمات النفسية ، والمشكلات الانفعالية .

يذكر أنه يتم تنفيذ عدد من الورش الأسبوعية أون لاين خاصة بالتربية الإيجابيات والعلاقات الأسرية وسمات الطفولة والمراهقة، وغيرها من الموضوعات ،التي يتم الإعلان عنها من خلال صفحة وزارة الشباب والرياضة وصفحة مبادرة يّسر علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " .



الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع يُنظم مهرجان الرياضة للجميع

في سياق آخر ينظم الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع بالتعاون مع نادي الشيخ زايد الرياضي؛ مهرجان الرياضة للجميع، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



و يأتي هذا المهرجان ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة صيف شبابنا، ويشارك في المهرجان ٤٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار من أندية الشيخ زايد الرياضي، الترسانة، النصر، الأهلي، والناصر من البحيرة.



تضمن المهرجان، مجموعة من الأنشطة المنفذة، تمرينات احماء حديثة والأنشطة الرياضية الترويحية التي تساعد علي تنمية اللياقة البدنية.



بحضور الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، إيهاب شعبان رئيس مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي، الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، الدكتور يحيي حسن نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وأعضاء مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي.