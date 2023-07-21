رحلة المصري إلي نهائي كأس الرابطة 2023..انسحاب الأهلي وإقصاء حامل اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مواجهة صعبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية في نهائي كأس الرابطة المصرية.

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يرغب الفريق الكروي بنادي المصري في العودة إلى منصات التتويج من جديد بعدما كانت آخر بطولة توج بها في عام 1998، بعدما حقق كأس مصر على حساب المقاولون العرب، ومنذ ذلك الحين لم يتوج بأي بطولة.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي بطولة كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” مشوار المصري قبل نهائي كأس الرابطة

تأهل المصري البورسعيدي مباشرة إلي دور ربع النهائي بعد إنسحاب الأهلي من دور الـ 16 من البطولة .

ثم أستطاع الفريق البورسعيدي في تحقيق فوزًا ثمينًا على الأسماعيلي على الإسماعيلي بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس الرابطة.

وأخيرًا صعد المصري البورسعيدي إلى النهائي بعد أن فاز على فيوتشر، حامل لقب النسخة الأولي من البطولة، بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة 3-1 ، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف .

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر توج بلقب النسخة الأولي من بطولة كاس الرابطة بعد التغلب علي نظيره غزل المحلة في النهائي بنتيجة 5-1.