ريال مدريد يحدد موقفه من اللاعب دوتور

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف لاعبه الشاب كارلوس دوتور خلال الصيف الحالي.

وأكد الريال انتقال لاعبه دوتور إلى صفوف سيلتا فيجو خلال هذا الصيف

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: اتفق نادي ريال مدريد وسيلتا على انتقال اللاعب كارلوس دوتور، لصفوف سيلتا فيجو.

وأضاف النادي: يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لدوتور ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

كان ريال مدريد أعلن رحيل العديد من نجومه خلال الصيف الحالي، أبرزهم النجم الفرنسي كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد.

ويتواجد فريق ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، للاستعداد للموسم الجديد.