معارو الزمالك ينتظمون فى تدريبات الزمالك غدا استعدادا للبطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم معارو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران الفريق الأبيض غداً السبت استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية، التى يستهلها الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 27 يوليو الجاري.

ويتوجد معارو الزمالك فى مران الفريق غدا السبت بعدما أخطرهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى بالتواجد فى التدريبات، حيث يعود محمود علاء إلى الأبيض بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد، ليعود صخرة ميت عقبة لترميم الدفاع.

كما أنهى مسئولو النادى الأبيض إعارة حمدى علاء ليعود إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل، ونفس الحال بالنسبة ليوسف أوباما بعد تألقه بشكل رائع فى الدورى السعودى، خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز مما يمنح أوسوريو العديد من الحلول،كذلك أحمد أيمن منصور من طلائع الجيش.

ويتسلح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض، فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبنى أوسوريو خطته فى البطولة العربية على اللاعبين المعارين، بعدما أبدى قناعته بمستواهم الفنى وإمكانياتهم البدنية، بالإضافة للتدعيمات في بعض المراكز التي طلبها الكولومبي وعلى رأسها المدافع الذى يلعب بقدمه اليسرى والمهاجم.