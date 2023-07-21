شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية فى الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الجمعة، مباراة نهائى أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية فى الإسكندرية بين فريقى المصرى والترسانة البحرية فى تمام السادسة مساء على شاطئ إسحاق حلمى بسيدى بشر.

وصعد المصرى بعد أن تصدر مجموعة بورسعيد، وتأهل الترسانة البحرية عقب تصدره مجموعة الإسكندرية.

ويتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية كل الترتيبات اللازمة لخروج المباراة بشكل منظم، خاصة فى ظل اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتوسيع قاعدة الأندية المشاركة فى الموسم الجديد.