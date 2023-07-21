شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مصرى فى نصف نهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى المصرى أمينة عرفى وملك خفاجى وفيروز أبو الخير إلى الدور نصف النهائى ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وتأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى البطولة، وهم: أمينة عرفى، فيروز أبو الخير، ملك خفاجى، زينة زين، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وفازت فيروز أبو الخير على الأمريكية كارولينا فوتس بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 14-12, 11-5.

بينما فازت أمينة عرفي على مواطنتها زينة زين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 12-10.

وفازت ملك خفاجى على الهندية آناهات سينج بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-8, 11-7, 11-2.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.