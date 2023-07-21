شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح استعدادات الحكام للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، مؤتمرا صحفيا بعد نهاية الموسم الجاري لعرض خطة استعداد الحكام للموسم المقبل على الرأى العام.

واستمع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاجتماع الأخير لعرض فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية و خطته للاستعداد للموسم الجديد و ما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد .

وعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، جلسة الاثنين أسفرت عن القرارات الآتية :

اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27 / 7 / 2023

تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الادارة.

اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و 2009

تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين ، وتقرر تكليف ادارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند اصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.