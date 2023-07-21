شكرا لقرائتكم خبر عن وصل نهائى كأس الرابطة دون انتصار واحد.. سيراميكا يبحث عن أول تتويج في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا مفارقة غريبة خلال مشاركته في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم وذلك قبل خوضه المباراة النهائية التي تجمعه بالنادي المصري، مساء غداً السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ولم يحقق سيراميكا أي انتصار خلال المباريات التي خاضها بالبطولة، حيث انتهت جميع مبارياته بالتعادل ليحتكم إلى ركلات الترجيح، ويبحث سيراميكا عن الفوز بأول بطولة في تاريخه.

- مشوار سيراميكا

دور الـ 16

التعادل مع سموحة 1/1 ثم الفوز بركلات الترجيح 5/3

دور ربع النهائي

التعادل مع البنك الأهلي 2/2 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/2

دور نصف النهائي

التعادل مع الاتحاد السكندري 0/0 ثم الفوز بركلات الترجيح 4/3

ومنذ تأسيسه في عام 1920، حصد النادي المصري 22 لقباً، بواقع 17 لقب دوري منطقة القناة، لقب كأس الاتحاد المصري، 3 ألقاب كأس السلطان، بطولة النخبة العربية مرة واحدة، وبطولة كأس مصر مرة واحدة.

ومنذ تتويج المصري بلقب كأس مصر نسخة 1998، غاب الفريق البورسعيدي عن منصات التتويج لمدة بلغت 25 عاماً، ويبحث الفريق الأخضر المتعطش للألقاب عن العودة لمنصات التتويج خلال مواجهة سيراميكا المرتقبة.