شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ومالى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب ناشئى السلة تحت 16 سنة فى التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس،بعد التغلب على رواندا فى ربع النهائى

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب مع مالى فى نصف النهائي فى اللقاء الذى يقام غدا السبت فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

وخاض منتخب السلة 5 مباريات قبل مواجهة تشاد في البطولة بدور المجموعات ،حيث ألتقى مع المغرب وغينيا وأوغندا وتشاد ورواندا

وجاءت نتائج المباريات كالتالى ..

الفوز على المغرب بنتيجة 100 - 79

الخسارة من غينيا بنتيجة 78 - 83

الفوز على أوغندا بنتيجة 116-48

الفوز على تشاد بنتيجة 70/83

الفوز على رواندا بنتيجة 94/78

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام