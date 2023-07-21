ملاكم أوكراني يعتزل الملاكمة ليحترف كرة القدم بعد نزاله الأخير بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتزل الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك، بطل العالم في الوزن الثقيل لعب الملاكمة، ليحول نشاطه إلى كرة القدم، وذلك بتوقيعه عقدًا مع نادي بوليسا المحلي لتدعيم صفوف الفريق الأول، الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء.

ووقَّع أوسيك “36 عامًا”، الذي لعب لفريق تافريا سيمفروبول في سن المراهقة قبل أن يتحوَّل إلى الملاكمة، أمس الأول، على “اتفاقية تعاون” لمدة عام مع بوليسا، وسيرتدي القميص رقم 17.



وقال جينادي بوتكيفيتش، رئيس النادي في بيان، أمس الخميس: “أحترم هذا الرجل، وأفتخر به. نهجه في التدريب مثالٌ رائع لفريق بوليسا”.



وسيدافع أوسيك، 26 أغسطس المقبل، عن ألقابه في الرابطة العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي، والمنظمة الدولية للملاكمة في الوزن الثقيل ضد البريطاني دانيال دوبوا في مدينة فروتشلاف البولندية.



ولم يخسر الملاكم في 20 مباراةً احترافيةً، بينها 13 أنهاها بالضربة القاضية، بينما فاز دوبوا في 19 من 20 مباراة، وخسر واحدة.



مباراة الملاكمة في السعودية تحول مصير أوسيك

ومن المقرر أن يواجه أوسيك الملاكم البريطاني جوشوا في مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال أوسيك البالغ من العمر 35 عاماً: "علينا أن نمضي قدماً، أن نكون أقوياء وأن نستمرّ في التقدم. هذه المواجهة مهمّة للغاية. شعب أوكرانيا بحاجة ليشعر بالفخر. ليكون سعيداً".