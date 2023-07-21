الزمالك يتخذ خطوات سريعة لحل أزمة إيقاف القيد

ياسر رشاد - القاهرة - تتخذ إدراة نادي الزمالك خطوات سريعة خلال الأيام القليلة القادمة، لحل أزمة إيقاف قيد اللاعبين، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفاً بسبب مستحقات سوبترنج لشبونة.

حل أزمة قيد اللاعبين في الزمالك بدفع الغامة للفيفا

وعلمت الخليج 365 أن إدارة نادي الزمالك الحالية وفرت بالفعل مبلغ مليون ونصف دولار ، لحل أزمة قيد اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد لقيد الصفقات الجديدة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» قد ألزمت نادى الزمالك بدفع مليون و455 ألفًا و465 دولارًا لسبورتنج لشبونة البرتغالى، فضلًا عن 5000 فرنك سويسرى مساهمة مع سبورتنج عن التقاضى، و30 ألف فرنك سويسرى غرامة للفيفا.

ويستطيع نادى الزمالك إيقاف تنفيذ العقوبة فى حالة دفع الغرامة إلى نادى سبورتنج لشبونة أو التوصل لاتفاق معه لتسوية القضية بطريقة ودية، وهو ما حدث من قبل فى أزمة الزمالك مع الإفريقى التونسى فى قضية سيف الدين الجزيرى.

خطوات سريعة لحل الأزمة

وسيقوم النادى بسداد الغرامة المالية الموقعة على شيكابالا خلال الأيام المقبلة لقيد الصفقات الجديدة، وأوضح المصدر أن النادى توصل لاتفاق نهائى مع 4 لاعبين جدد سيتم تدعيم الفريق بهم فى الموسم المقبل.

من جهة أخرى، تمسك مسؤولو نادى الزمالك بعودة أحمد عيد، مدافع الفريق، إلى صفوف النادى خلال فترة الإعداد حتى يتمكن الجهاز الفنى بقيادة خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى، من تحديد احتياجاته الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، ورفض مسؤولو إنبى السماح للاعب بالرحيل عن النادى البترولى استنادًا لأحد البنود الموجودة فى عقد انتقال مصطفى شلبى، الجناح الأيسر، الذى يقضى باستمرار أحمد عيد مع الفريق فى الموسم المقبل.

ولا يحق لمسؤولى إنبى الاستناد لأى بند يمكنهم من استمرار اللاعب فى الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن احمد عيد يرتبط بعقد مع النادى الأبيض يمتد للموسم المقبل ولا يملك إنبى رغبة موقعًا عليها من اللاعب تقضى باستمراره بالفريق البترولى، لافتًا إلى أن اللاعب لا يجوز له التوقيع على أى رغبة أخرى باعتبار أنه مرتبط بعقد مع النادى الأبيض، موضحًا أن اللاعب سيتواجد فى تدريبات فريقه بداية من يوم السبت المقبل.