منتخب ناشئات التنس يتأهل إلى كأس العالم  بعد الفوز على تونس

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الثالثة على التوالي..

تأهل منتخب مصر لناشئات التنس بجدارة الى كأس العالم للناشئات تحت 16 عاما وذلك للمرة الثالثة على التوالى.

وحجزت بنات مصر جنى صلاح وكارينا محمد وجيان ابراهيم بقيادة المدرب عمر هدايت بطاقة التأهل اثر التغلب بجدارة على تونس 3 / صفر فى ثالث مواجهات منتخبنا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للناشئين والناشئات والمقامة حاليا بملاعب نادى الامن المركزى .

ويتبقى للفريق مباراة واحدة غدا امام الجزائر فى ختام التصفيات لتحديد المركزين الأول والثاني ولن تؤثر نتيجتها على التأهل حيث يصعد إلى كأس العالم الاول والثانى من تلك التصفيات.

واشاد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى بالانجاز الجديد الذى تحقق وبالمستوى المتميز للاعبات المصريات خلال مشوار التصفيات.

فى الوقت ذاته اقترب منتخب الناشئين من التأهل إلى كأس العالم بعد الفوز فى مباراته الرابعة على الجزائر بنتيجة 3/ صفر

ويلعب منتخبنا المكون من كريم مبروك ومحمد ناصر واياد عزت بقيادة المدرب محمد موسى مباراته الأخيرة غدا امام نظيره المغربى فى ختام التصفيات الأفريقية ويتأهل الفائز منهما الى كأس العالم .