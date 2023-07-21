ياسر رشاد - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم منذ عام مساهمة إمام عاشور في تتويج فريقه السابق الزمالك بكأس مصر، بعدما نجح في تسجيل ثاني أهداف الأبيض في شباك فريقه الجديد الأهلي المنتقل إليه منذ أيام، في نهائي كأس مصر 2021، والذي انتهى بنتيجة 2-1.

ورحل إمام عاشور عن صفوف نادي الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي ، مقابل 3 مليون دولار، في الميركاتو الشتوي الماضي، من أجل خوض تجربة إحترافية، لكنه عاد سريعًا إلى مصر بعدما أكد للمقربين له أنه لم يتأقلم على الأجواء بالدنمارك، ليقرر العودة إلى الدوري المصري.

مازالت أصداء انتقال لاعب الزمالك السابق، إمام عاشور، لغريمه الأهلي مستمرة حتى الآن، بعد غضب جماهيري كبير من الأبيض، بسبب خسارة أحد نجومه لصالح منافسه.



وحسم الأهلي صفقة إمام عاشور بشكل رسمي منذ أيام قليلة، وكان من الصعب على الزمالك استعادة اللاعب بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها.

آثار انتقال عاشور للأهلي، غضب نجوم القلعة البيضاء على رأسهم محمود شيكابالا، وحسن القداح نجم كرة اليد بالأبيض، ورضا هيكل نجم الطائرة بالزمالك، بعد تفاعلهم مع خبر انتقاله للمارد الأحمر، بوضع صورة لجماهير الزمالك، وكتبوا عليه:" الجمهور اللى باقي"، “بالدنيا كلها”، “جمهور عظيم”.

ووقع إمام عاشور مع النادي الأهلي عقدًا حتى خمس سنوات مقبلة أي لعام 2028، قادمًا من صفوف ميتلاند.



زي النهاردة.. إمام عاشور يهز شباك الأهلي في تتويج الزمالك بنهائي كأس مصر:



يصادف في مثل هذا اليوم، تسجيل إمام عاشور هدف الزمالك الثاني في شباك الأهلي بنهائي كأس مصر 2021، والذي أسهم في تتويج الأبيض بلقب الكأس، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وكان أحمد السيد زيزو أحرز أولى أهداف القلعة البيضاء، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد حسام حسن.