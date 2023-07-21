لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بعيد ميلاد هالاند الـ23

ياسر رشاد - القاهرة - احتفى مانشستر سيتي الإنجليزي، بعيد ميلاد مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، الـ 22 وسط زملائه والجهاز الفني خلال المعسكر الفريق السماوي في اليابان.

ووضع الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي فيديو مصور لـ هالاند خلال احتفاله بعيد ميلاده، وكتب عليه" عيد ميلاد سعيد من اليابان.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، أعلن قائمته المسافرة في جولة الفريق السماوي في اليابان وكوريا الجنوبية، التي تضمنت 25 لاعبا، ضمن استعدادات بطل الدوري الإنجليزي لانطلاق الموسم الجديد.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض 3 مباريات ضمن الجولة الآسيوية أمام يوكوهاما مارينوس وبايرن ميونيخ في طوكيو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في سيول.

مانشستر سيتي عاد للتجمع اليوم، وأدى لاعبوه مرانا بدنيا قبل السفر إلى الجولة الآسيوية.



قائمة مانشستر سيتي:



كايل والكر، روبن دياز، كالفن فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، جواو كانسيلو، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك جريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي، كيفين دي بروين، جوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، سيرجيو جوميز أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، سكوت كارسون.