كلوب يؤكد عدم رحيله عن ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عدم رحيله عن الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

تصريحات كلوب عن الرحيل عن ليفربول و تدريب ألمانيا

وقال كلوب 5في تصريحات صحفية إنجليزية: “ تدريب منتخب ألمانيا هو شرف كبير بدون شكل لكن المشكلة الأبرز هي ارتباطي بليفربول لا يمكنني الرحيل فجأة".

وأضاف: "لو كان هناك فرصة فيجب أن أكون متوفرا بينما حاليا لدي مسؤولية مع ليفربول، لا أعلم ما سأفعله بعد ليفربول لكن أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".

وأتم : “ هذا لا يمكن، والاستفسار عن الأمر غير موجود حتى، إذا كنت سأفعل ذلك في وقت ما، فيجب أن أكون متاحًا، ولست كذلك في الوقت الحالي”.

يذكر أن تغلب ليفربول على كارلسروه برباعية لهدفين، ونشر الموقع الرسمي للنادي تصريحات كلوب بعد المباراة.

وقال كلوب: "من الواضح أن التدريبات كانت جيدة جدًا، أعجبتني بداية الشوط الأول، وبعض الأشياء الأخرى، لكن بعد ذلك أصبحنا في كسل بعض الشيء، ولم نلعب بأفضل ما نستطيع".

وأضاف: "قلت للاعبين بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني أن يضاعفوا التمريرات إلى نصف المساحة مقارنة بالشوط الأول، بينما كنا ننتظر، أعط الكرة لترينت أرنولد، دعونا نرى ما يمكنه فعله وهذا لا معنى له".

وتابع: "لكن لا بأس، إنها الأيام الأولى، لكنك تدرك بعد ذلك أن الأمور لا ينبغي أن تسير هكذا، ويمكنك أن ترى في الشوط الثاني ما الذي يمكن أن يفعله كودي جاكبو، ديوجو جوتا، مع اللاعبين الشباب، ما يمكنهما فعله ومركز جيمس مع تسيميكاس بصراحة أنا سعيد فالفتى لم يلعب هذا المركز من قبل".

وأردف: "لذا فزنا بالمباراة 4-2 لكن يمكنك أن تخسرها بالطبع، لقد كانوا جيدين، منظمين بشكل جيد، لكنهم سجلوا، الأولاد لديهم غدًا أول يوم إجازة منذ أن بدأنا التدريبات، لذلك دعونا نستغل ذلك للتعافي ثم نعود مرة أخرى".

وعن تجربة أشياء جديدة في مثل هذه المباريات، أفاد: "هذه ليست مباراة تحدد الموسم، نحن نعلم ذلك، لكننا نجحنا في ذلك، وبقدر ما أعرف لا أحد لديه أي مشاكل".

وعن المهاجمين الذين يسجلون الأهداف، أشار: "عليك أن تسألهم، لكنني متأكد من أنهم سعداء جدًا بذلك؛ أنا سعيد جدًا بذلك، لذا فهذا جيد".

وأتم كلوب: "كان بإمكاننا تسجيل الأهداف في الشوط الأول بالفعل، كل شيء على ما يرام، نحتاج أن نواجه مشاكل في الموسم التحضيري، لقد واجهناها وتغلبنا عليها اليوم ومن الجيد أنه لم يتعرض أحد للإصابة".