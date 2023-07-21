بيريرا يحاضر حكام الكرة الشاطئية قبل نهائي أول بطولة دوري

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، محاضرة على حكام الكرة الشاطئية عن أبرز التعديلات التى تمت على قانون اللعبة مؤخرًا، على هامش إقامة نهائي بطولة دورى الكرة الشاطئية الأول، اليوم بالإسكندرية.



بيريرا يحاضر حكام الشاطئية:

شهدت المحاضرة حضور كلٍّ من المحاضر وائل الصباغ ، محمد القادر، بالإضافة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى للاطلاع على أبرز التعديلات قبل المشاركات الدولية المقبلة.

تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية فى الإسكندرية بين فريقى المصري والترسانة البحرية فى تمام السادسة مساءً على شاطئ إسحاق حلمى بسيدى بشر.



صعد المصرى بعد أن تصدر مجموعة بورسعيد، وتأهل الترسانة البحرية عقب تصدره مجموعة الإسكندرية.



يتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية الترتيبات اللازمة كافة لخروج المباراة بشكل منظم، خصوصًا فى ظل اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتوسيع قاعدة الأندية المشاركة فى الموسم الجديد.