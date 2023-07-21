فلاهوفيتش على أعتاب ريال مدريد بفرمان من أنشيلوتي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الحالي، على أعتاب الفريق الملكي ريال مدريد، وذلك بعد رحيل بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.

أنشيلوتي يطالب بالتعاقد مع فلاهوفيتش

وأكدت تقارير صحفية ان انشيلوتي طلب من إدارة النادي الملكي ريال مدريد التعاقد مع مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش لتعويض الراحل كريم بنزيما.

يذكر أن نضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في صفقة بقيمة 80 مليون يورو من فيورنتينا في يناير 2022 وأحرز 23 هدفًا في 63 مباراة مع البيانكونيري تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.

وأحرز 49 هدفا في 108 مباريات مع فيورنتينا قبل انتقاله إلى ملعب أليانز العام الماضي.

ينتهي عقده في تورينو في يونيو 2026 وسعر طلب يوفنتوس محدد بين 80-90 مليون يورو.

يذكر أن تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد لفترة وجيزة إلى وسائل الإعلام في لوس أنجلوس قبل الجلسة التدريبية الأولى للفريق تمهيدًا لجولته التحضيرية.

وسُئل أنشيلوتي عن مستقبله مع ريال مدريد وارتباطه بتدريب منتخب البرازيل، وموقفه من تجديد عقده، وتقييمه للتعاقدات الجديدة.

وافتتح أنشيلوتي الحديث عن لاعبيه قائلاً في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لدينا مباريات تنافسية، علينا إثبات شيء ما هذه الأيام، عاد جميع اللاعبين في حالة جيدة، نحن واثقون ومتحمسون لأننا سنبدأ الموسم بشكل جيد".

وعما إذا كان سعيدا بالفريق الذي لديه أو يتوقع تعاقدات جديدة لـ ريال مدريد، أضاف: "سعيد جدًا بالتعاقدات، سوف يساعدوننا ويحققون الجودة في الفريق، سيقوم فران جارسيا بتغطية الجناح الأيسر بشكل جيد للغاية، حيث واجهنا مشاكل العام الماضي".

وتابع: "يمكن أن يمنحنا خوسليو المزيد في الكرات الهوائية في المنطقة، وجولر موهوب للغاية، إنه صغير جدًا، وأعتقد أن الجماهير ستستمتع بهذا اللاعب، ويتمتع بيلينجهام بتصميم داخلي رائع مع صفات لا نملكها في الفريق، ولديه وصول جيد إلى المنطقة بدون الكرة".

وأكد أنشيلوتي: "أريد أن أجرب شيئًا جديدًا بناءً على هذا المبدأ، انظر كيف تسير الأمور، وإذا لم ينجح الأمر، فلدينا دائمًا النظام القديم الذي أعطانا الكثير في الماضي".

وبشأن تدريب منتخب البرازيل، شدد أنشيلوتي: "لقد أغلقنا هذا الموضوع بالفعل في اليوم الأول، لن أتحدث أبداً عن البرازيل، لن أتحدث أكثر عن هذا الأمر".