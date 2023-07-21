ماني يعطي الضوء الأخضر للرحيل إلى الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، موافقته على اللعب ضمن صفوف نادي النصر السودي في الموسم الكروي الجديد.



وأعطى ماني موافقته لموكليه للتفاوض بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي، وشروطه.



ويعمل النصر على حسم صفقة ساديو ماني، بعد ضغط بايرن ميونخ على اللاعب السنغالي للرحيل عن النادي البافاري، رغم رغبته في الاستمرار معهم.



وبدأ ساديو ماني في التفكير بشكل جدي بالرحيل إلى الدوري السعودي، والتفاوض على شروط عقده مع النصر.



كشفت تقارير فرنسية، موافقة ماني على شروطه الشخصية مع النصر، في انتظار إنهاء الأخير مفاوضاته مع بايرن ميونخ.



لم يقدم النصر عرضًا رسميًا حتى الأن إلى بايرن ميونخ، الذي يريد الحصول على 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على الرحيل للنجم السنغالي.

ويرغب بايرن ميونخ في التخلص من ماني بعد موسم واحد من التعاقد معه من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.