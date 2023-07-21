شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل محمد الشناوى عن الأهلى خلال ميركاتو الصيف للنصر السعودى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف محمد الشناوي حارس وقائد الاهلي وأمكانية رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية يفرض نفسه على سطح الاحداث الكروية المصرية بصفة عامة وداخل جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص وفي السطور التالية ، نستعرض بعض التفاصيل الخاصة بهذا الملف :

س: هل تلقى محمد الشناوي عرضاً خارجياً الفترة الماضية؟

ج: نعم ، تلقى عرضاً نادي النصر السعودي لكنه ليس عرضاً رسمياً ولا يتعدى مجرد إتصالات وكلاء لاعبين ومازال الأهلي يترقب وصول عرض رسمي من أجل البت فيه وتحديد موقفه من هذا العرض.

س: ما موقف الشناوي من العرض السعودي؟

ج: الشناوي أكد تقديره للأهلي ورفض البت أو الرد على العرض السعودي وأكد أن الكرة في ملعب مسئولو الأهلي وحال موافقتهم على العرض ليس لديه مانع من الإنتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر.

س: ماذا عن موقف الاهلي من هذا العرض؟

ج: الاهلي ينتظر عرض رسمي للبت فيه خاصة وأن محمد الشناوي أحد الركائز الأساسية في الأهلي ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل رئيسي كما إنه قائد مُخضرم داخل الفريق وله دور في "لم شمل" اللاعبين ما يُصعّب رحيله .

س: ما هي شروط الأهلي للموافقة على احتراف الشناوي؟

ج: الاهلي يتمسك بالشناوي لكن لو كان العرض المالي كبير جداً وسيكون مناسب للحارس والأهلي من الوارد أن يوافق مسئولو القلعة الحمراء على رحيل الحارس.

س: من سيكون بديل الشناوي في الأهلي حال رحيله رسمياً؟

ج: الاهلي لم يفتح هذا الملف بشكل قوي حتى الأن وينتظر الجميع في النادي موقف الشناوي حتى يتم حسم بديله.