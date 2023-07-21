شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان خليل يتأهل لمواجهة محمد زكريا فى نصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الثنائي المصري، محمد زكريا وسلمان خليل، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وتأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائي البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، زينة زين، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وفاز محمد زكريا على منافسه الكولومبى خوان جوزيه لارا فى مباراة ربع النهائى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-7.

بينما فاز سلمان خليل على الانجليزي جونا براينت بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 11-4, 11-8.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.