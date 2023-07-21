شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد آخر مباراة قبل انتهاء الموسم الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهي الموسم الكروي الحالي 2022 _ 2023 بمباراة الفائز من الاهلي والداخلية في دور الـ16 بكأس مصر أمام المصري يوم 3 أغسطس المقبل في ربع نهائي البطولة.

وتحصل الأندية على راحة من يوم 3 أغسطس حتي موعد انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل، حيث تقام مباريات قبل نهائي ونهائي كأس مصر في وقت لاحق نظرا لانشغال الزمالك بالبطولة العربية.

وعقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، جلسة الاثنين أسفرت عن القرارات الآتية :

اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27 / 7 / 2023

تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الادارة.

اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و 2009

تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين ، وتقرر تكليف ادارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند اصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.