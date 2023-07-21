شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الزمالك بإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اشمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .

وتلقي الزمالك مؤخرا خطابا من فيفا بايقاف القيد بسبب مستحقات لشبونة البرتغالي الخاصة بشيكابالا.

ويتسلح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض،في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبنى أوسوريو خطته في البطولة العربية على اللاعبين المعارين،بعدما أبدى قناعته بمستواهم الفني وإمكانياتهم البدنية،بالإضافة للتدعيمات في بعض المراكز التي طلبها الكولومبي وعلى رأسها المدافع الذى يلعب بقدمه اليسرى والمهاجم.