شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 21 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها قرار الكولومبي اوسوريو المدير الفني للزمالك بانتظام اللاعبين المعارين في التدريبات غدا استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري في البطولة العربية

سلمان خليل يتأهل لمواجهة محمد زكريا فى نصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش

تأهل الثنائي المصري، محمد زكريا وسلمان خليل، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

موعد مباراة مصر ومالى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للسلة

نجح منتخب ناشئى السلة تحت 16 سنة فى التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس،بعد التغلب على رواندا فى ربع النهائى

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب مع مالى فى نصف النهائي فى اللقاء الذى يقام غدا السبت فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

الأهلى يحدد غداً موقف السولية ومتولى من مباراتى بيراميدز والمصري

يحدد الجهاز الطبي للأهلي بالتنسيق مع نظيره الفني خلال مران غداً ،السبت، موقف الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي من دخول قائمة المارد الأحمر من مباراتي بيراميدز والمصري في ختام بطولة الدوري الممتاز.

واقترب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي من العودة لصفوف فريقهما في المباريات القادمة المتبقية من الدوري أمام بيراميدز والمصري والمؤجلتين من منافسات الدوري المصري والمقرر لهما يومي الأحد والأربعاء المقبلين على التوالي.

بيريرا يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح استعدادات الحكام للموسم الجديد

يعقد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، مؤتمرا صحفيا بعد نهاية الموسم الجاري لعرض خطة استعداد الحكام للموسم المقبل على الرأى العام.

واستمع مجلس إدارة اتحاد الكرة في الاجتماع الأخير لعرض فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية و خطته للاستعداد للموسم الجديد و ما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد .

ثلاثى مصرى فى نصف نهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش

تأهل الثلاثى المصرى أمينة عرفى وملك خفاجى وفيروز أبو الخير إلى الدور نصف النهائى ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

نهائى أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية فى الإسكندرية اليوم

تقام، اليوم الجمعة، مباراة نهائى أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية فى الإسكندرية بين فريقى المصرى والترسانة البحرية فى تمام السادسة مساء على شاطئ إسحاق حلمى بسيدى بشر.

وصعد المصرى بعد أن تصدر مجموعة بورسعيد، وتأهل الترسانة البحرية عقب تصدره مجموعة الإسكندرية.

معارو الزمالك ينتظمون فى تدريبات الزمالك غدا استعدادا للبطولة العربية

ينتظم معارو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران الفريق الأبيض غداً السبت استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية، التى يستهلها الأبيض بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 27 يوليو الجاري.

ويتوجد معارو الزمالك فى مران الفريق غدا السبت بعدما أخطرهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى بالتواجد فى التدريبات، حيث يعود محمود علاء إلى الأبيض بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد، ليعود صخرة ميت عقبة لترميم الدفاع.