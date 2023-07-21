اتحاد الاسكواش: تأهل 5 ناشئين لنصف نهائى بطولة العالم يؤكد هيمنة الفراعنة

القاهرة - سامية سيد -

تأهل خماسي منتخب مصر للناشئين للاسكواش "محمد زكريا وسلمان خليل، أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي" إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، فى انجاز وصفه اعضاء الاتحاد المصرى للاسكواش بالكثير ويؤكد الهيمنة المصرية على اللعبة.

وقالت آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش إن تأهل 5 لاعبين إلى نصف النهائي انجاز كبير خاصة في منافسات الناشئين، معربة عن أملها فى ان يكون اللقب مصري، لافتة إلى ان منافسات ربع نهائي البطولة كان من الممكن أن يكون مصرياً بالكامل لولا القرعة ووقوع اللاعبات المصريات في مواجهة بعضهم، ولكن تأهل 3 لاعبات يؤكد هيمنة مصر على البطولة.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980، وتأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائي البطولة، وهم: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، زينة زين، سلمان خليل ومحمد زكريا.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية، وبطولة السيدات الفردية، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفى، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية، واستطاع الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة قبل انطلاق البطولة حل مشكلة البطلة المصرية أمينة عرفى بعد شكوى والدتها إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.