وسائل إعلام: فشل صفقة انتقال جوستافو سوزا إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية باستمرار البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي مع فريقه، ما يعني عدم انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة البرازيلي جوستافو سوزا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع النادى الكورى.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، ذكر موقع "chosun" الكوري الجنوبي أن جوستافو سيستمر مع فريقه ، بعدما دخل الأهلي في مفاوضات مع جيونبوك منذ فترة للتعاقد مع اللاعب، على الرغم من أن النادي الكوري الجنوبي كان يربط التخلي عن مهاجمه البرازيلي بالتعاقد مع مهاجم جديد.

وقال الموقع إن جيونبوك تعاقد أمس مع بارك جاي يونج مهاجم إف سي أنيانج، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في كوريا الجنوبية، في ظل منافسة جيونبوك على الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا.

ويمتلك المهاجم البرازيلى سجلا مميزًا من الأرقام الخاصة فقد انضم إلى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى موسم 2020 قادما من الدورى البرازيلى، حيث بدأ مسيرته فى 2014 برفقة نادى كورشوما البرازيلى.

وشارك سوزا مع جيونبك هيونداى فى 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة.

وخاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.

كما نافس سوزا على هداف دورى أبطال آسيا الموسم الماضى، حيث حل فى المركز الثانية برصيد 8 أهداف بفارق هدف وحيد عن مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطرى.