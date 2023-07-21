شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على تايوان بكأس العالم لأنسات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب مصر لكرة السلة آنسات على نظيره تايوان بنتيجة 83/79 فى المباريات الترتيبية لكأس العالم لكرة السلة والتى تقام بإسبانيا

وكان المنتخب المصرى قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية، ثم الخسارة من كندا فى المباراة الثالثة وليتوانيا فى الرابعة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، جنى الألفي، جنى طارق السعيد، جنى السيد، هنا عبد العال، سلمى خضر، تمارا نادر السيد، جنى الشامي، جودي وائل، عائشة سالم، نور المهدي، سارة أسامة، جايدا خالد.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الموعد المبدئى لإنطلاق بطولتي الدورى المرتبط رجال وسيدات للموسم الجديد. وتحدد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر موعدا مبدئيا لبطولة الدورى الممتاز "أ" سيدات مرتبط تحت 18 سنة، ومنتصف نفس الشهر لإنطلاق بطولة الممتاز "أ" رجال مرتبط تحت 18 سنة