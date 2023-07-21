شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر حمدى علاء بالانتظام فى تدريب الزمالك غدًا قبل السفر للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حمدى علاء لاعب وسط الفريق الذى انتهت إعارته للبنك الأهلى، بالعودة والانتظام فى تدريبات الفارس الأبيض غدًا السبت.

ومن المنتظر أن ينتظم حمدى علاء فى تدريبات الزمالك التى ستقام غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم، على أن يستعد الفريق للسفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية.

وأبدى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إعجابه بقدرات وإمكانيات حمدى علاء الفنية بعد متابعته في المباريات ومشاهدة بعد مقاطع الفيديو الخاصة به.