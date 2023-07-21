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الزمالك يخطر حمدى علاء بالانتظام فى تدريب الزمالك غدًا قبل السفر للسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أخطر الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حمدى علاء لاعب وسط الفريق الذى انتهت إعارته للبنك الأهلى، بالعودة والانتظام فى تدريبات الفارس الأبيض غدًا السبت.

ومن المنتظر أن ينتظم حمدى علاء فى تدريبات الزمالك التى ستقام غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم، على أن يستعد الفريق للسفر إلى للمشاركة فى البطولة العربية.

وأبدى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إعجابه بقدرات وإمكانيات حمدى علاء الفنية بعد متابعته في المباريات ومشاهدة بعد مقاطع الفيديو الخاصة به.

 

ويتسلح أوسوريو باللاعبين المعارين العائدين إلى صفوف الفريق الأبيض، فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

 

ويبنى أوسوريو خطته فى البطولة العربية على اللاعبين المعارين، بعدما أبدى قناعته بمستواهم الفنى وإمكانياتهم البدنية، بالإضافة للتدعيمات في بعض المراكز التي طلبها الكولومبي وعلى رأسها المدافع الذى يلعب بقدمه اليسرى والمهاجم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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