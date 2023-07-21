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بيريرا يحاضر حكام الكرة الشاطئية ..صورة

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القاهرة - سامية سيد - ألقى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، محاضرة على حكام الكرة الشاطئية عن أبرز التعديلات التى تمت على قانون اللعبة  مؤخرا، على هامش إقامة نهائي بطولة دورى الكرة الشاطئية الأول ، اليوم بالإسكندرية .

 

وشهدت المحاضرة حضور كلأ من المحاضر وائل الصباغ ، محمد القادر، بالإضافة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى للإطلاع على أبرز التعديلات قبل المشاركات الدولية المقبلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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