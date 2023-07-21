شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يحاضر حكام الكرة الشاطئية ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، محاضرة على حكام الكرة الشاطئية عن أبرز التعديلات التى تمت على قانون اللعبة مؤخرا، على هامش إقامة نهائي بطولة دورى الكرة الشاطئية الأول ، اليوم بالإسكندرية .

وشهدت المحاضرة حضور كلأ من المحاضر وائل الصباغ ، محمد القادر، بالإضافة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى للإطلاع على أبرز التعديلات قبل المشاركات الدولية المقبلة.